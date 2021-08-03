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Под Тулой кирпичный завод устроил на землях сельхозназначения огромную свалку
Фото: rsn-msk.ru

Под Тулой кирпичный завод устроил на землях сельхозназначения огромную свалку

Территория площадью более 502 га находится в Ленинском районе. Ответственному должностному лицу выписан штраф.

В Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступило постановление прокурора Ленинского района Тульской области о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении должностного лица ПАО «Керамика».

Эта организация владеет тремя земельными участками сельскохозяйственного назначения, общей площадью 520,3 га. Фирма занимается производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

На участках ПАО «Керамика» расположены несанкционированные свалки – там разбросаны твердые коммунальные отходы, строительный мусор и автомобильных покрышки, которые относятся к 4 классу опасности.

На участках не проводились мероприятия по обработке почвы, по защите земель от зарастания многолетними сорняками. Признаки возделывания сельскохозяйственных культур не обнаружены. Сотрудник ПАО «Керамика» оштрафован на 50 тысяч рублей.

 

 

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