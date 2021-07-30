Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 140 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 140 случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 267 жителей Тульской области, 41 048 вылечились, 2436 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 013 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 242 066 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 157 771 человек.
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