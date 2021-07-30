Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар

Ребятам и их родителям вручили благодарственные грамоты Главного управления МЧС России по Тульской области и памятные сувениры.

Никита Федосов, Андрей Виноградов и Кирилл Царук тушили загоревшуюся траву, чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт. Произошло это 10 июля близ села Горшково Ясногорского района.

Возле села начала гореть трава, огонь быстро распространялся в сторону леса. Пожар начали тушить несколько детей. Уже позже на место прибыли спасатели, которым удалось справиться с возгоранием. Никто не пострадал.

«Подростки в возрасте от 9 до 14 лет в своем поступке проявили не только гражданскую сознательность, но и знание правил безопасного поведения при тушении природного пожара», – отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Смелый поступок детей по достоинству оценили тульские спасатели. Чтобы выразить свою благодарность отважным ребятам, в местную администрацию прибыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по государственной противопожарной службе) Сергей Привезенцев.

«Примите искреннюю признательность от руководителя нашего ведомства Алексея Павлова и от всего личного состава спасательного подразделения. Будем считать, что в нашем «полку» прибыло. Ведь, как известно, пожарными не рождаются – ими становятся. Своим поступком вы проявили активную гражданскую позицию, не остались равнодушными и, я думаю, даже ни минуты не раздумывая, поспешили на помощь. С этого момента вы объявляетесь лучшими юными добровольными пожарными Тульской области», – сказал, обращаясь к школьникам, Сергей Привезенцев.