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Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар

Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар

Торжественное награждение состоялось 29 июля в администрации Ясногорского района.

Ребятам и их родителям вручили благодарственные грамоты Главного управления МЧС России по Тульской области и памятные сувениры.

Никита Федосов, Андрей Виноградов и Кирилл Царук тушили загоревшуюся траву, чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт. Произошло это 10 июля близ села Горшково Ясногорского района.

Возле села начала гореть трава, огонь быстро распространялся в сторону леса. Пожар начали тушить несколько детей. Уже позже на место прибыли спасатели, которым удалось справиться с возгоранием. Никто не пострадал. 

«Подростки в возрасте от 9 до 14 лет в своем поступке проявили не только гражданскую сознательность, но и знание правил безопасного поведения при тушении природного пожара», – отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Смелый поступок детей по достоинству оценили тульские спасатели. Чтобы выразить свою благодарность отважным ребятам, в местную администрацию прибыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по государственной противопожарной службе) Сергей Привезенцев. 

«Примите искреннюю признательность от руководителя нашего ведомства Алексея Павлова и от всего личного состава спасательного подразделения. Будем считать, что в нашем «полку» прибыло. Ведь, как известно, пожарными не рождаются – ими становятся. Своим поступком вы проявили активную гражданскую позицию, не остались равнодушными и, я думаю, даже ни минуты не раздумывая, поспешили на помощь. С этого момента вы объявляетесь лучшими юными добровольными пожарными Тульской области», – сказал, обращаясь к школьникам, Сергей Привезенцев.

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Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 1
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 2
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 3
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 4
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 5
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 6
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 7
Огонь шел на лес и село: в Ясногорске наградили детей, помогавших тушить пожар, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:45 +1
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Место
Тульская областьЯсногорский район
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