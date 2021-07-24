новости
новости
Регистрация
Минздрав разъясняет: можно или нельзя прививать от COVID-19 беременных

Минздрав разъясняет: можно или нельзя прививать от COVID-19 беременных

О последних рекомендациях по вакцинации беременных рассказал главный врач ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» Олег Валерьевич Черепенко

По словам Олега Черепенко, получены свежие рекомендации Минздрава РФ от 5 июля 2021 года. Из них следует, что требуется вакцинировать беременных, если польза от вакцинации для матери превышает риск для развития плода. По наблюдениям, беременные болеют чаще, чем в среднем взрослое население. У беременных может внезапно развиться тяжелое течение заболевания, поэтому сейчас врачи полагают, что вакцинация убережет беременную женщину от этого.
Если будущая мать приняла решение сделать прививку, ей следует обратиться к своему лечащему врачу, который наблюдает ее в женской консультации.
Акушер-гинеколог оценивает анамнез женщины, ее образ жизни – как часто она бывает в местах скопления людей. Таки образом врач оценивает риски для беременной и делает вывод о целесообразности вакцинации.
 
Олег Черепенко, главный врач ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»:
 

Олег Черепенко

- Мы рекомендуем вакцинироваться со срока в 22 недели беременности, так как к этому времени уже сформированы все органы и систем жизнедеятельности ребенка.  Вакцинация беременных возможна вакциной Спутник V, другие вакцины не имеют показаний для применения беременным. Что касается кормящих мам, на сегодняшний день в аннотации к вакцине Спутник V это считается противопоказанием к прививке.  В Тульской области пока небольшое количество привитых беременных. Но, например, в нашем центре работает гинеколог, она беременная и уже сделала прививку. Перенесла ее нормально. 

 
Что касается побочных явлений от вакцины – повышения температуры, ломота, слабость – они наблюдаются в первые сутки после вакцинации. Если температура повысилась и не снижается больше суток, женщине нужно обратиться к своему врачу-гинекологу.
 
Если вдруг беременная женщина заболела перед родами, ее примет акушерский стационар для инфицированных ковидом. Он располагается на территории Донской районной больницы. Отмечу, что ни одного случая рождения ребенка с ковидом от болеющей мамы на территории Тульской области не зарегистрировано. Дети рождаются здоровыми!
 
«Конечно, мы, врачи, понимаем опасения женщин по поводу прививок будущим мамам. И все-таки, вакцинирован – значит, защищен», - заключил Олег Черепенко. 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:22 −18
Другие статьи по темам
Событие
вакцинациякоронавирус
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле виновник ночного ДТП скрылся с места аварии, но потерял номер своего автомобиля
В Туле виновник ночного ДТП скрылся с места аварии, но потерял номер своего автомобиля
В Киреевске задержали похитителя кошелька из продуктовой тележки
В Киреевске задержали похитителя кошелька из продуктовой тележки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.