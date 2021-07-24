Минздрав разъясняет: можно или нельзя прививать от COVID-19 беременных

По словам Олега Черепенко, получены свежие рекомендации Минздрава РФ от 5 июля 2021 года. Из них следует, что требуется вакцинировать беременных, если польза от вакцинации для матери превышает риск для развития плода. По наблюдениям, беременные болеют чаще, чем в среднем взрослое население. У беременных может внезапно развиться тяжелое течение заболевания, поэтому сейчас врачи полагают, что вакцинация убережет беременную женщину от этого.

Если будущая мать приняла решение сделать прививку, ей следует обратиться к своему лечащему врачу, который наблюдает ее в женской консультации.

Акушер-гинеколог оценивает анамнез женщины, ее образ жизни – как часто она бывает в местах скопления людей. Таки образом врач оценивает риски для беременной и делает вывод о целесообразности вакцинации.

Олег Черепенко, главный врач ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»:

Олег Черепенко - Мы рекомендуем вакцинироваться со срока в 22 недели беременности, так как к этому времени уже сформированы все органы и систем жизнедеятельности ребенка. Вакцинация беременных возможна вакциной Спутник V, другие вакцины не имеют показаний для применения беременным. Что касается кормящих мам, на сегодняшний день в аннотации к вакцине Спутник V это считается противопоказанием к прививке. В Тульской области пока небольшое количество привитых беременных. Но, например, в нашем центре работает гинеколог, она беременная и уже сделала прививку. Перенесла ее нормально.

Что касается побочных явлений от вакцины – повышения температуры, ломота, слабость – они наблюдаются в первые сутки после вакцинации. Если температура повысилась и не снижается больше суток, женщине нужно обратиться к своему врачу-гинекологу.

Если вдруг беременная женщина заболела перед родами, ее примет акушерский стационар для инфицированных ковидом. Он располагается на территории Донской районной больницы. Отмечу, что ни одного случая рождения ребенка с ковидом от болеющей мамы на территории Тульской области не зарегистрировано. Дети рождаются здоровыми!

«Конечно, мы, врачи, понимаем опасения женщин по поводу прививок будущим мамам. И все-таки, вакцинирован – значит, защищен», - заключил Олег Черепенко.