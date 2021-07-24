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В Туле виновник ночного ДТП скрылся с места аварии, но потерял номер своего автомобиля
Фото предоставлены Дмитрием М.

В Туле виновник ночного ДТП скрылся с места аварии, но потерял номер своего автомобиля

Очевидец видел, что в машине находились мужчина и женщина.

24 июля рядом с домом № 19 по ул. Сойфера в Туле произошло ДТП. По словам пострадавшего Дмитрия М., около 3 часов ночи запищал брелок сигнализации от его Renault. В окно машину не видно, так как парковка находится с другой стороны дома, поэтому Дмитрий решил выйти на улицу и проверить, что случилось.
 
 
«Когда я одевался, в дверь позвонили соседи. Они рассказали, что мой автомобиль поврежден, а врезавшаяся в него машина уехала. На месте происшествия мы нашли помятый регистрационный знак», — рассказал Дмитрий корреспонденту Myslo.
 
Вскоре выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие произошло на глазах у одной из соседок. Услышав шум, женщина выглянула в окно и увидела, как во дворе газует Daewoo Nexia. За рулем сидела женщина, а на пассажирском сиденье был мужчина. Они ругались, или кричали от испуга.
 
 
«Они сбили заборчик палисадника возле подъезда, забуксовали. Потом машина ринулась вперед, сбила столбики с цепочкой, врезалась в мой автомобиль и протащила его несколько метров, наехав им на другой заборчик. После этого водитель поменялась с пассажиром местами, и они скрылись», — сообщил Дмитрий.
 
Владелец Renault уже обратился в полицию. С учетом «визитки» в виде номера, найти виновника ДТП скорее всего будет не сложно.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:23 +13
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