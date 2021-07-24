В Киреевске задержали похитителя кошелька из продуктовой тележки

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Подозреваемому 48 лет и он нигде не работает.

Накануне в киреевскую полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в торговом зале одного из сетевых супермаркетов из продуктовой тележки похитили ее кошелек, в котором было 3,2 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции при просмотре записи с камер видеонаблюдения установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий 48-летний житель города Липки. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От мужчины получены признательные показания.