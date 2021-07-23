В Тульской области вдвое увеличат количество амбулаторных онкоцентров

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Новые центры появятся в Алексине, Ефремове и Суворове уже в этом году.

В Тульской области действуют три ЦАОПа, где жители получают консультацию онкологов, проходят диагностику и при необходимости получают химиотерапевтическое лечение. До конца года по поручению Губернатора Алексея Дюмина количество ЦАОПов будет увеличено в два раза.

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения региона. В Тульской области действует трехуровневая система медицинской помощи пациентам онкологического профиля, которая позволяет обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи. Первый уровень — более 30 первичных онкологических кабинетов, около 80 смотровых кабинетов и 3 ЦАОПа (Тула, Новомосковск и Щекино).

В ЦАОПе на базе Новомосковской больницы ежедневно проходят обследование более 100 пациентов. Центр был создан в ноябре 2019 году и обслуживает жителей Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Узловского районов и города Донской. Приём в ЦАОПе ведут врачи-онкологи, онкогинекологи и онкоурологи.

– Центр оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики злокачественных новообразований. Это позволяет пациентам пройти все обследования в одном месте и своевременно начать лечение, – сообщил заведующий центром амбулаторной онкологической помощи в Новомосковске Дмитрий Коган.

В ЦАОПе можно сделать УЗИ, пройти гастро- и колоноскопию, маммографию и компьютерную томографию, а также необходимые лабораторные исследования. С 2020 года на базе ЦАОПа выявлено около 900 случаев подозрений на злокачественные новообразования, из них подтвердилось более 340 случаев. Пациенты с подтвержденным диагнозом были направлены на специализированное лечение.

– По поручению губернатора мы в полном объеме сохранили оказание плановой медицинской помощи, в том числе – пациентам с онкологическими заболеваниями. Важно, чтобы она была качественной и доступной. Поэтому для удобства наших жителей мы в этом году открываем еще три таких центра в Алексине, Ефремове и Суворове. Это позволит минимизировать сроки проведения диагностики, приблизить возможности химиотерапии к месту жительства пациента, – сообщил зампредседателя правительства, министр здравоохранения Дмитрий Марков.