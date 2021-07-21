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В Тульской области почти на 40% изменился спрос на загородные дома

В Тульской области почти на 40% изменился спрос на загородные дома

К такому выводу пришли специалисты компании «Авито. Недвижимость».

В апреле-июне спрос на покупку загородного жилья вырос на 21%. При этом число предложений на рынке загородной недвижимости увеличилось за последний квартал на 25%.

А вот средняя стоимость покупки загородной недвижимости снизилась до 1,6 млн рублей за объект – на 11% ниже, чем в первом квартале.

В целом в Тульской области спрос изменился на 38%. В среднем, дача в Тульской области стоит чуть меньше 550 тысяч рублей, дом – 1849000 рублей, а таунхаус и коттедж – 6 и 7 млн рублей соответственно.

Средняя стоимость загородного объекта – 1150000 рублей, что существенно ниже, чем в Калининградской области (чуть более 4,5 млн рублей), Крыму (4,2 млн рублей) и Московской области (4 млн рублей).

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