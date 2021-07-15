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В весенний призыв на службу в армию отправились 1600 туляков
Фото: пресс-служба регионального правительства.

В весенний призыв на службу в армию отправились 1600 туляков

Большая часть новобранцев будет служить в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и частях центрального подчинения.

Сегодня, 15 июля, губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с военным комиссаром Тульской области Александром Сафроновым.
 
Александр Сафронов доложил, что весенний призыв граждан на военную службу проводился с 1 апреля по 15 июля. Призывная кампания в этом году, как и в прошлом, проходила в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. По поручению главы региона министерство здравоохранения Тульской области выделило дополнительных медработников и передвижную лабораторию для тестирования призывников, сотрудников областного сборного пункта.
 
Кроме этого Александр Сафронов сообщил, что всего в весенний призыв на военную службу из Тульской области направлено 1600 человек. Большая часть новобранцев будет служить в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и частях центрального подчинения. 20 призывников направлены в научно-производственную роту и 18 – в пятую Тульскую научную роту на базе Военного инновационного технополиса «Эра».
 
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сегодня, в 16:30 −1
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