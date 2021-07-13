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Туляки с ул. Михеева: «Расселенные старые дома периодически горят, но их не сносят. Все ждут трагедии?»
За неделю дома горели два раза.

Туляки с ул. Михеева: «Расселенные старые дома периодически горят, но их не сносят. Все ждут трагедии?»

Жильцы бьют тревогу.

В редакцию Myslo обратились жители домов с ул. Михеева.

– Четыре дома (№ 5, 5-а, 9 и 9-а) были расселены, но до сих пор не снесены. В конце июня два раза за неделю в них произошли возгорания, дома старые с деревянными перекрытиями. Плюс в них начинают образовываться притоны. Они явно создают общественную угрозу. Наши обращения в администрацию заканчиваются отписками. По крышам гаражей и сараев, находящихся за домами, бегают дети, крыши гнилые, в любой момент может произойти трагедия. Помогите ее избежать!

В ГУ МЧС России по Тульской области подтвердили информацию о пожарах. С начала 2021 года в неэксплуатируемых многоквартирных домах на ул. Михеева зарегистрировано три случая возникновения возгорания. Их причиной послужил привнесенный источник открытого огня.

Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Владимир Лаврущев:

Владимир Лаврущев

– Несмотря на то, что фактическое наличие неэксплуатируемых домов вблизи жилого сектора не является нарушением установленных законодательством требований пожарной безопасности, данное обстоятельство ввиду свободного доступа посторонних лиц на вышеуказанные объекты создает повышенную угрозу возникновения пожаров.

В пресс-службе администрации Тулы со ссылкой на главное управление по Центральному территориальному округу уточнили, что многоквартирные дома № 5, 5-а, 9, 9-а по ул. Михеева не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

– Жилые помещения вышеуказанных МКД находятся в собственности двух физических лиц, которые до 1 августа 2021 года для ограничения несанкционированного доступа в помещения установят ограждение по периметру земельных участков, служащих для эксплуатации данных МКД, – говорится в ответе.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:30 +1
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