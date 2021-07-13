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В Новомосковске судят ОПГ наркоторговцев
Фото: архив Myslo.

В Новомосковске судят ОПГ наркоторговцев

На скамье подсудимых сразу 23 человека.

В Новомосковске 23 человека обвиняются в незаконном производстве и сбыте наркотиков, организации преступной группировки и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По предварительной информации, обвиняемые знакомились с наркозависимыми людьми в даркнете и убеждали их вступить в организованную преступную группировку, которая занималась наркоторговлей. Возраст обвиняемых, среди которых четыре девушки, – от 18 до 32 лет.

У наркодельцов имелся куратор, который занимался «организационными вопросами», другие участники ОПГ были расфасовщиками и закладчиками.

Уголовное дело в отношении наркоторговцев рассматривается в Новомосковском городском суде.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:50 +4
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