Фото: архив Myslo.
В Новомосковске судят ОПГ наркоторговцев
На скамье подсудимых сразу 23 человека.
В Новомосковске 23 человека обвиняются в незаконном производстве и сбыте наркотиков, организации преступной группировки и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По предварительной информации, обвиняемые знакомились с наркозависимыми людьми в даркнете и убеждали их вступить в организованную преступную группировку, которая занималась наркоторговлей. Возраст обвиняемых, среди которых четыре девушки, – от 18 до 32 лет.
У наркодельцов имелся куратор, который занимался «организационными вопросами», другие участники ОПГ были расфасовщиками и закладчиками.
Уголовное дело в отношении наркоторговцев рассматривается в Новомосковском городском суде.
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