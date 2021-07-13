Росгвардия предупредила о передвижении воинских колонн на тульских дорогах

Фото из архива Myslo.

В период с 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн. Об этом сообщает Управление Росгвардии.

Ведомство просит соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.