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Росгвардия предупредила о передвижении воинских колонн на тульских дорогах
Фото из архива Myslo.

Росгвардия предупредила о передвижении воинских колонн на тульских дорогах

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

В период с 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн. Об этом сообщает Управление Росгвардии.

Ведомство просит соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.

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