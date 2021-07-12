Сыры Тульского молочного комбината получили престижные награды

На конкурсе качества молочной и молокосодержащей продукции золотой медали удостоились плавленые и творожные сыры «Бежин луг»,

а твердые сыры «Тульер» ENDORF и «Тульер doux» ENDORF получили Гран-при!

Так высоко качество и вкус сыров АО «Тульский молочный комбинат» оценил Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия (ВНИИМС), основанный в 1944 году. За это время институт накопил богатый профессиональный опыт и создал научную школу высококвалифицированных специалистов маслоделия и сыроделия. Это ведущий научный и методический центр, который решает актуальные проблемы технического прогресса в маслодельной и сыродельной отраслях молочной промышленности.

Так высоко качество и вкус сыров АО «Тульский молочный комбинат» оценил Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия (ВНИИМС), основанный в 1944 году.

Тульский молочный комбинат с гордостью представляет свои сыры. Они соответствуют высокому качеству и удостоены престижных наград. Так, золотой медалью был награжден сыр творожный сливочный «Бежин луг» и сыр творожный сливочный с наполнителем «Чеснок-укроп-петрушка». Также золотую медаль получили сыр плавленый «Бежин луг» и сыр плавленый «Бежин луг» с грибами. Гран-при конкурса качества было присуждено твердым сырам «Тульер» Endorf и «Тульер doux» Endorf. Этот пряный, с легким ореховым ароматом в сырной корочке сыр производится по рецептуре твердого швейцарского сыра длительного созревания.

Все сыры ТМК обладают восхитительным вкусом, они полезны для здоровья и идеально подходят для вашего ежедневного рациона.

Тула, ул. Некрасова, 7.



