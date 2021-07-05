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В Туле жители Мясново жалуются на запущенную собачью площадку

В Туле жители Мясново жалуются на запущенную собачью площадку

Площадка и подход к ней поросли сорняками, сквозь которые пройти практически невозможно.

В редакцию Myslo с жалобой обратились жители Привокзального округа Тулы. По их словам, ответственные лица в округе постоянно «забывают» про площадку для выгула собак: зимой она по пояс в снегу, а летом – в сорняках.
 
Кроме этого, по словам жителей, на самой площадке, расположенной рядом с «Партизанской деревней», нет ни урны, ни скамейки, ни освещения, ни какого-либо нормального оборудования для дрессировки животных.
 
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ТулаМясновоплощадка для выгула собак
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