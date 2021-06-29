Доктор Лена провела видеоэкскурсию по тульскому перинатальному центру

Заведующая детским приемным отделением больницы им. Ваныкина Елена Никифорова рассказала, что ждет будущих мам в новом медучреждении.

Перинатальный центр на ул. Яблочкова в Туле готов на 75% – в помещениях полным ходом идет внутренняя отделка, завозится необходимое оборудование.

Правительство Тульской области подготовило для всех желающих видеоэкскурсию по объекту, а о том, каким будет перинатальный центр, рассказала доктор Лена – заведующая приемным отделением детского стационара Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина Елена Никифорова. Смотрим!