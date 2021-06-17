Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Фото из архива Myslo.

Наш регион сохранят позиции на протяжении последних пяти лет, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране.

Рейтинг кредитоспособности Тульской области подтвержден на уровне «ruA+». По нему установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают умеренно высокие размерные характеристики и показатели благосостояния, высокую бюджетную обеспеченность Тульской области и низкий уровень долговой нагрузки.

Впервые рейтинг региона агентством «Эксперт РА» был присвоен в 2012 году. На протяжении последних пяти лет область, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране, сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.