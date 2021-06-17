новости
новости
Регистрация
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области
Фото из архива Myslo.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области

Наш регион сохранят позиции на протяжении последних пяти лет, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране.

Рейтинг кредитоспособности Тульской области подтвержден на уровне «ruA+». По нему установлен стабильный прогноз. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

Эксперты агентства отмечают умеренно высокие размерные характеристики и показатели благосостояния, высокую бюджетную обеспеченность Тульской области и низкий уровень долговой нагрузки.

Впервые рейтинг региона агентством «Эксперт РА» был присвоен в 2012 году. На протяжении последних пяти лет область, несмотря на непростую ситуацию в экономике в целом по стране, сохраняет позиции кредитного рейтинга на уровне «ruA+», что свидетельствует о взвешенной финансовой политике региона.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
рейтинг кредитоспособности Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: краснее не бывает, но все равно рванул через мост
«Накажи автохама»: краснее не бывает, но все равно рванул через мост
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.