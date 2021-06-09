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Повышенные выплаты и туристический кешбэк: как тулякам заработать на отпуске

Повышенные выплаты и туристический кешбэк: как тулякам заработать на отпуске

Часть суммы, уплаченной за турпоездки по России, можно вернуть. Правило распространяется и на детские путёвки в оздоровительные лагеря.

Многие работники предпочитают не уходить в отпуск, получая денежную компенсацию. Особенно актуальна подобная схема сейчас, когда многие работают удаленно и не планируют турпоездки из-за закрытых границ.

Получить денежную компенсацию вместо отпуска можно, написав письменное заявление в адрес работодателя. Однако Трудовой кодекс запрещает заменять отдых деньгами беременным женщинам, работникам до 18 лет и сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда.

При этом отпускные начисляются совсем не так, как зарплата. Зарплата одинакова в любом месяце, а сумма отпускных рассчитывается в зависимости от количества рабочих дней – чем меньше их в расчетном периоде, тем дороже стоит каждый день. Поэтому отпускные выгоднее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы не потерять деньги после завершения отпуска.

До 1 июля действует система туристического кешбэка за поездки по России. Оплатить тур надо до 16 июня, а вернуться из поездки – до 30 июня. Кешбэк составляет 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Еще одно условие: поездка должна быть оплачена картой «Мир». Деньги вернутся в течение пяти рабочих дней.

Также этим летом действует детский туристический кешбэк. Родителям вернут 50% от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Программа действует по 31 августа. Производить оплату нужно тоже картой «Мир».

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