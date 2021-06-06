Яндекс назвал необычные слова, популярные у туляков
Они там малясь умняги, конечно.
Ко Дню русского языка специалисты Яндекса подготовили исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны.
Эксперты попробовали составить список слов, не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого были использованы данные блог-платформы Яндекс.Дзен.
Были изучены статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН специалисты отобрали самые интересные слова и дали им определения.
По мнению Яндекса, среди многообразия регионов РФ туляков можно вычислить по следующим словам:
Автолайн — маршрутное такси, микроавтобус;
Бэпэшка - лапша быстрого приготовления;
Додельный - привередливый, придирчивый;
Домотаться - придраться;
Захапистый - жадный;
Захряснуть - затвердеть, застрять;
Малясь - немного;
Маниться - хотеться, тянуть;
Обплеваться - испытать или выразить крайнее недовольство;
Отчинять - платить;
Пережарка - овощи, пассерованные для супа;
Подомнить - возомнить о себе, возгордиться;
Стерка - ластик;
Тормозок - еда, которую берут с собой на работу или учебу;
Умняга - умник;
Червивка - дешёвое плодово-ягодное вино, обычно яблочное.