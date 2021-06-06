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Яндекс назвал необычные слова, популярные у туляков

Яндекс назвал необычные слова, популярные у туляков

Они там малясь умняги, конечно.

Ко Дню русского языка специалисты Яндекса подготовили исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. 

Эксперты попробовали составить список слов, не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого были использованы данные блог-платформы Яндекс.Дзен.
 
Были изучены статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН специалисты отобрали самые интересные слова и дали им определения.
 
По мнению Яндекса, среди многообразия регионов РФ туляков можно вычислить по следующим словам:
 
Автолайн — маршрутное такси, микроавтобус;
 
Бэпэшка -  лапша быстрого приготовления;
 
Додельный - привередливый, придирчивый;
 
Домотаться - придраться;
 
Захапистый - жадный;
 
Захряснуть - затвердеть, застрять;
 
Малясь - немного;
 
Маниться - хотеться, тянуть;
 
Обплеваться - испытать или выразить крайнее недовольство;
 
Отчинять - платить;
 
Пережарка - овощи, пассерованные для супа;
 
Подомнить - возомнить о себе, возгордиться;
 
Стерка - ластик;
 
Тормозок - еда, которую берут с собой на работу или учебу;

Умняга - умник;
 
Червивка - дешёвое плодово-ягодное вино, обычно яблочное.
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вчера, в 11:11 +22
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