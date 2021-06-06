Яндекс назвал необычные слова, популярные у туляков

Они там малясь умняги, конечно.

Ко Дню русского языка специалисты Яндекса подготовили исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны.

Эксперты попробовали составить список слов, не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка. Для этого были использованы данные блог-платформы Яндекс.Дзен.

Были изучены статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН специалисты отобрали самые интересные слова и дали им определения.

По мнению Яндекса, среди многообразия регионов РФ туляков можно вычислить по следующим словам:

Автолайн — маршрутное такси, микроавтобус;

Бэпэшка - лапша быстрого приготовления;

Додельный - привередливый, придирчивый;

Домотаться - придраться;

Захапистый - жадный;

Захряснуть - затвердеть, застрять;

Малясь - немного;

Маниться - хотеться, тянуть;

Обплеваться - испытать или выразить крайнее недовольство;

Отчинять - платить;

Пережарка - овощи, пассерованные для супа;

Подомнить - возомнить о себе, возгордиться;

Стерка - ластик;

Тормозок - еда, которую берут с собой на работу или учебу;



Умняга - умник;

Червивка - дешёвое плодово-ягодное вино, обычно яблочное.