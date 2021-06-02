Здравница утопает в мусоре: активисты ОНФ возмущены состоянием поселка Краинка

Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области

Общественники обратились к местным чиновникам с просьбой привести территорию в порядок.

Представители Общероссийского народного фронта посетили посёлок Краинка, где располагается санаторий с одноименным названием, который является одной из самых известных здравниц не только Тульской области, но и всей России.

Прославилось это место благодаря уникальным источникам минеральной воды. Их месторождение было открыто еще в позапрошлом веке. Краинские минеральные воды отличаются большой концентрацией аниона сульфата, катиона кальция и отсутствием в составе воды углекислого газа. Они полезны пациентам, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Раньше Краинка была ухоженным поселком, утопающим в зелени. Но в последние годы населенный пункт начал приходить в упадок: везде разбросаны кучи мусора, пластиковые бутылки, на улицах – сухостой и пыль, территория, прилегающая к контейнерной площадке, требует уборки.

– Ответственность за уборку улиц в поселке лежит на администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района. Мы направили письмо, в котором обратили внимание чиновников на состояние поселка. Сюда приезжает много отдыхающих, поскольку целебные свойства краинской воды известны далеко за пределами Тульской области. Недопустимо, чтобы медицинское учреждение, каким является санаторий «Краинка», располагалось в таком грязном месте, – отметил активист ОНФ в Тульской области Виктор Чуков.