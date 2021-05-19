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Трамвай сильно приуныл: активисты исследовали трамвайную инфраструктуру в Туле

Трамвай сильно приуныл: активисты исследовали трамвайную инфраструктуру в Туле

Результаты исследования неутешительные.

Активисты тульской организации «Городские проекты» провели в городе исследование трамвайной сети.

– Убивает трамваи не время. Основное разрушительное влияние на трамваи оказывает изношенная трамвайная инфраструктура. Подвеска и ходовая часть рассыпаются от проезда через межрельсовые щели, которые достигают ширины с кулак. От вибраций при проезде через рельсы с волновым износом (когда рельсы похожи на стиральную доску) дрожит весь салон, — говорится в исследовании.

«Городские проекты» условно поделили трамвайную сеть на участки длиной по 1 км. За каждый обнаруженный дефект начислялись баллы.

– Чем больше баллов получал участок, тем объективно хуже состояние путей. На основе собранных данных мы сформировали карту, отметив красным участки, которые требуют срочного ремонта и представляют опасность для подвижного состава и пассажиров. Желтым и оранжевым отмечены участки, на которых есть много проблем, но в течение года-двух пути еще продержатся. Зеленым — участки или недавно отремонтированные, или в удовлетворительном состоянии. Также для наглядности на карту были нанесены примерные даты последнего ремонта путей.

По итогам рейда срочного ремонта путей требуют такие участки:

  • весь Криволученский участок от ул. Плеханова и до стадиона «Металлург»,
  • весь Мясновский участок,
  • участок от автовокзала и до конца Зеленстроя,
  • конец участка от ДК комбайностроителей до КБП.

По мнению «Городских проектов», Туле необходимы срочный запрос субсидий на ремонт путей на участках с самым плохим состоянием и проведение транспортной реформы.

Активисты также предложили ремонтировать ветки по федеральным программам, отказаться от входа в трамвай через переднюю дверь, сделать трамвайные пути выделенными.

– Трамвай в Туле очень сильно приуныл. Но опросы показывают, что тулякам нравятся трамваи и они не готовы с ними расстаться даже при текущем состоянии подвижного состава и инфраструктуры, — подытожили активисты.

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Отметим, что замечания и идеи активистов давно не новы. И пассажиры, и чиновники об этом прекрасно знают. Другое дело, что попасть в программы финансирования ремонта и замены трамвайной инфраструктуры городу непросто. Myslo буквально недавно писал об этом: на прямой линии в редакции побывал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев. Туляки звонили ему и спрашивали о трамваях. По словам Ярцева, модернизация трамвайной инфраструктуры пока в планах.

– Мы пытаемся попасть в федеральную программу с помощью министерства транспорта Тульской области, поэтому конкретных сроков обновления трамвайных путей назвать сейчас не могу. Но то, что это действительно важный вопрос, которым мы занимаемся, — говорю со всей ответственностью, — рассказывал Ярцев.

Также Дмитрий Ярцев на вопрос о том, когда уже закончится этот «вход только в переднюю дверь», ответил, что его управление ведет переговоры с одной из организаций об установке в тульском транспорте стационарных валидаторов.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:28 +6
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