Жителя Новомосковска осудят за уклонение от альтернативной службы
22-летнему парню грозит арест на полгода.
В Новомосковске 22-летний местный житель подозревается в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, в октябре 2019 года в городе Новомосковск мужчина, признанный годным к прохождению военной службы, по его заявлению был направлен на альтернативную гражданскую службу.
Проходить альтернативную службу ему было предписано в государственном учреждении здравоохранения «Тульская областная клиническая больница», где с молодым человеком был заключен срочный трудовой договор на 21 месяц на должность санитара в отделении реанимации и интенсивной терапии.
В период с июля 2020 года по апрель 2021 год злоумышленник на работу не являлся без уважительных причин, уклоняясь таким образом от прохождения альтернативной гражданской службы.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
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