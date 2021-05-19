новости
новости
Регистрация
Жителя Новомосковска осудят за уклонение от альтернативной службы

Жителя Новомосковска осудят за уклонение от альтернативной службы

22-летнему парню грозит арест на полгода.

В Новомосковске 22-летний местный житель подозревается в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
 
По данным следствия, в октябре 2019 года в городе Новомосковск мужчина, признанный годным к прохождению военной службы, по его заявлению был направлен на альтернативную гражданскую службу.
 
Проходить альтернативную службу ему было предписано в государственном учреждении здравоохранения «Тульская областная клиническая больница», где с молодым человеком был заключен срочный трудовой договор на 21 месяц на должность санитара в отделении реанимации и интенсивной терапии.
 
В период с июля 2020 года по апрель 2021 год злоумышленник на работу не являлся без уважительных причин, уклоняясь таким образом от прохождения альтернативной гражданской службы.
 
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:10 +3
Другие статьи по темам
Прочее
следственный комитетуголовное делоуклонение от воинской службыНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мега предложение на клубные карты #ВФОРМЕ: год фитнеса за 8900 рублей
Мега предложение на клубные карты #ВФОРМЕ: год фитнеса за 8900 рублей
Трамвай сильно приуныл: активисты исследовали трамвайную инфраструктуру в Туле
Трамвай сильно приуныл: активисты исследовали трамвайную инфраструктуру в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.