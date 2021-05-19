Жителя Новомосковска осудят за уклонение от альтернативной службы

В Новомосковске 22-летний местный житель подозревается в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в октябре 2019 года в городе Новомосковск мужчина, признанный годным к прохождению военной службы, по его заявлению был направлен на альтернативную гражданскую службу.

Проходить альтернативную службу ему было предписано в государственном учреждении здравоохранения «Тульская областная клиническая больница», где с молодым человеком был заключен срочный трудовой договор на 21 месяц на должность санитара в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В период с июля 2020 года по апрель 2021 год злоумышленник на работу не являлся без уважительных причин, уклоняясь таким образом от прохождения альтернативной гражданской службы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.