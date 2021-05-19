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Совет Федерации одобрил кандидатуру Александра Грицаенко на пост прокурора Тульской области

Совет Федерации одобрил кандидатуру Александра Грицаенко на пост прокурора Тульской области

На эту должность его рекомендовал Владимир Путин.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил представленные Президентом кандидатуры для назначения на должность прокуроров семи регионов и заместителя генерального прокурора.
 
Напомним, пару дней назад Президент РФ Владимир Путин предложил на должность прокурора Тульской области действующего зампрокурора Калининградской области Александра Грицаенко. Новый прокурор займет место Романа Праскова, который ушел с поста прокурора Тульской области в этом феврале. 
 
 
 

Старший советник юстиции Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет.

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области, затем работал следователем прокуратуры Ленинградского района города Калининграда, с 2003 года — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области, с 2006 года — следователь по особо важным делам прокуратуры Калининградской области, с 2007 года — заместитель прокурора Зеленоградского района, в 2007-2008 годах — руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области, в 2008 году — помощник прокурора Балтийского района города Калининграда и заместитель Неманского городского прокурора.
 
Работал в должности прокурора Полесского района с 2008 по 2010 год. С 25.11.2010 года — Светлогорский межрайонный прокурор. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31 мая 2013 года Грицаенко А. А. был назначен заместителем прокурора Калининградской области.
 
 
 
 
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