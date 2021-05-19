Совет Федерации одобрил кандидатуру Александра Грицаенко на пост прокурора Тульской области

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил представленные Президентом кандидатуры для назначения на должность прокуроров семи регионов и заместителя генерального прокурора.

Старший советник юстиции Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет.

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области, затем работал следователем прокуратуры Ленинградского района города Калининграда, с 2003 года — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области, с 2006 года — следователь по особо важным делам прокуратуры Калининградской области, с 2007 года — заместитель прокурора Зеленоградского района, в 2007-2008 годах — руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области, в 2008 году — помощник прокурора Балтийского района города Калининграда и заместитель Неманского городского прокурора.