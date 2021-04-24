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Свидетель по делу о мене стадиона: «Как директор муниципального предприятия может оспорить постановление главы администрации Тулы?»

Свидетель по делу о мене стадиона: «Как директор муниципального предприятия может оспорить постановление главы администрации Тулы?»

Накануне в Советском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на ул. Оборонной.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она превысила должностные полномочия, согласовав эту сделку. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей. 

Были допрошены трое свидетелей, от которых защитники обвиняемой по делу Татьяны Силаевой пытались получить ответ на вопрос: почему же руководством предприятия не была оспорена сделка, когда всем стало очевидно, что она не выгодна. 

Напомним, ранее на заседаниях было озвучено, что сделка начала готовиться с сентября 2014 года, когда в резиденции губернатора состоялось совещание и на нем было озвучено предложение владельца территории стадиона «Арсенал» о передаче в собственность города спортобъекта в обмен на землю под депо на ул. Оборонной, где располагался автобусный парк «Тулгорэлектротранса». Профильным руководителям тогда поручили проработать вопрос законности такой сделки и подготовить все необходимое для этого.

В конце декабря на имя главы администрации Тулы Евгения Авилова поступило обращение от только что заступившего на должность руководителя «Тулгорэлектротранса» Валерия Симаковича с просьбой разрешить совершить сделку. Аналогичное обращение на имя Татьяны Силаевой поступило от замначальника по правовым вопросам этого же предприятия Ирины Злобиной – в ее собственности около месяца назад оказался стадион.

В обоих случаях было получено согласие, изготовлено постановление главы администрации о подготовке процесса сделки мены. И на основании них сделка была заключена: из оперативного управления «Тулгорэлектротранса» (а значит, и из собственности города) ушло депо, а в обмен транспортное предприятие получило непрофильный актив – спортивный объект. Через месяц он был передан в собственность города.

В подготовке мены принимало участие достаточно много чиновников и рядовых госслужащих. Кто и в какой момент должен был остановить или оспорить эту сделку, пытаются выяснить защитники обвиняемой.

Вызванный в качестве свидетеля юрисконсульт «Тулгорэлектротранса» Владимир Рындин на этот вопрос пояснил с поправкой на свое личное мнение:

– Я думаю, это вряд ли возможно было оспорить. Предприятие принадлежит администрации. Каким образом вы себе это представляете? Думаю, если бы директор оспаривал постановления главы администрации, на следующий день бы, наверное, уже не работал. Это мое личное мнение.

Ранее в суде в качестве свидетелей были допрошены заместитель главы администрации по финансово-экономической политике Илья Беспалов, бывший замглавы администрации Роман Мурзин, экс-глава администрации Евгений Авилов, а также руководители Тулогрэлектротранса.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 10:05 +1
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