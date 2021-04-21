Министр транспорта и дорожного хозяйства: в Туле стало меньше пробок

Это связано с появлением умных светофоров на улицах Тулы. А вы заметили изменения?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник принял участие в работе форума ИТС, проходящего в Калуге. В докладе отмечены результаты внедрения ИТС в Тульской агломерации:

в среднем на 10% увеличилась пропускная способность улично-дорожной сети;

средняя скорость возросла на 7%;

возросла среднесуточная интенсивность перекрестка на 20%.

Движение в городе стало более равномерным и плавным, и если полгода назад пробки в Туле в вечернее время могли достигать 9 баллов, то сейчас, даже в пиковые значения, в среднем составляют 6 баллов (20-24 км/ч против 10-14 км/ч). Даже во время февральского снегопада, когда выпала полуторамесячная норма осадков за несколько дней, город ехал.

Министр также отметил значительное сокращение количества ДТП и, как следствие, сокращение пострадавших и погибших в них людей. Количество ДТП сократилось на 17,6%, пострадавших на 9,2% , а погибших на 59,2%.

По словам Родиона Дудника, дальнейшее развитие ИТС в регионе и подключение к ней новых подсистем позволит сократить время задержек в пути на 8-12%, а также улучшить экологические параметры на 7-9%. Конечная цель всей этой работы – повышение безопасности и комфорта передвижения для всех участников дорожного движения, – отметил Родион Дудник.

А как вы оцениваете работу ИТС и изменение дорожной обстановки в Туле? Пишите в комментариях.