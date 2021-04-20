Тульские фигуристы покорили Нижний Новгород

Они завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях.

Воспитанница тренера Ирины Назаровой, кандидат в мастера спорта Ксения Завахина заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках памяти В. Л. Серебровского. Ксения выступала по программе мастеров спорта.

Серебряный призер Всероссийского турнира памяти И. С. Русакова туляк Евгений Зенкин оказался в шестерке лучших российских фигуристов – кандидатов в мастера спорта.

Эти соревнования, прошедшие в Нижнем Новгороде, традиционно считаются лучшими среди всех стартов, проводимых Федерацией фигурного катания России.