Ростуризм и ОНФ запустили горячую линию по вопросам ограничения полетов в Турцию и Танзанию

Волонтеры расскажут туристам, как вернуть деньги за купленные путевки и что делать тем, кто сейчас отдыхает в закрытых странах.

Народный фронт совместно с Ростуризмом при поддержке Фонда «Росконгресс» запустил горячую линию по вопросам ограничения полетов в Турцию и Танзанию, которое вступит в силу 15 апреля.

Теперь на горячей линии 8 (800) 200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру «2») можно получить ответы на вопросы, связанные с ограничением полетов из России в Турцию и Танзанию. Это инициатива Народного фронта и Ростуризма при поддержке Фонда «Росконгресс». На вопросы ответят волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Звонок бесплатный, время работы — с 8.00 до 20.00.

– Ситуация с COVID-19 привела к ограничению полетов из России в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть россиян уже приобрели летние туры по этим направлениям. ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную горячую линию. В колл-центрах работают волонтеры, в срочном порядке они прошли обучение и получили всю необходимую информацию, — рассказал координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

– Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие, а туристов по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки. На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, контакты авиакомпаний и консульств, если вы — самостоятельный путешественник, — уточнили в пресс-службе Ростуризма.

Основные вопросы, с которым обращаются на горячую линию туристы в связи с возникшей ситуацией: как вернуть деньги за приобретенные путевки, что делать отдыхающим сейчас россиянам в Турции или Танзании, как быть, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли по возвращении в Россию находиться на обязательной самоизоляции.