Фото: пресс-служба администрации Тулы.
Тульские рукопашники вошли в состав сборной России
В Курске состоялось первенство страны по рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из 56 регионов страны – юноши и девушки 14-17 лет, а также юниоры и юниорки от 18 лет до 21 года. По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» заняли призовые места.
В возрастной категории 16-17 лет:
- Сергей Яровиков – 2 место, весовая категория 55 кг,
- Роман Савыкин – 3 место, весовая категория 70 кг.
Возрастная категория 18-21 год:
- Никита Архипов – 2 место, весовая категория 55 кг.
По итогам соревнований наши спортсмены вошли в состав сборной России по рукопашному бою. Туляков тренируют Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз и Джавид Ахадов.
Другие статьи по темам