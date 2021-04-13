Тульские рукопашники вошли в состав сборной России

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из 56 регионов страны – юноши и девушки 14-17 лет, а также юниоры и юниорки от 18 лет до 21 года. По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» заняли призовые места.

В возрастной категории 16-17 лет:

Сергей Яровиков – 2 место, весовая категория 55 кг,

Роман Савыкин – 3 место, весовая категория 70 кг.

Возрастная категория 18-21 год:

Никита Архипов – 2 место, весовая категория 55 кг.

По итогам соревнований наши спортсмены вошли в состав сборной России по рукопашному бою. Туляков тренируют Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз и Джавид Ахадов.