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Тульские рукопашники вошли в состав сборной России
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Тульские рукопашники вошли в состав сборной России

В Курске состоялось первенство страны по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из 56 регионов страны – юноши и девушки 14-17 лет, а также юниоры и юниорки  от 18 лет до 21 года. По результатам соревнований воспитанники тульской спортшколы «Металлург» заняли призовые места.

В возрастной категории 16-17 лет:

  • Сергей Яровиков – 2 место, весовая категория 55 кг,
  • Роман Савыкин – 3 место, весовая категория 70 кг.

Возрастная категория 18-21 год:

  • Никита Архипов – 2 место, весовая категория 55 кг.

По итогам соревнований наши спортсмены вошли в состав сборной России по рукопашному бою. Туляков тренируют Дмитрий Дагаев, Андрей Гарбуз и Джавид Ахадов.

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вчера, в 22:33 +4
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