Премьер-министр РФ прекратил действие «золотой акции» для «Тулаточмаша» и ТОЗа
Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.
3 апреля соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Прекращение действия так называемой золотой акции распространяется на 12 предприятий России, в их числе – АО «Тулаточмаш» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
«Золотая акция» – это условная ценная бумага, которая сохраняется за государственным органом, контролирующим деятельность приватизированного предприятия. На определенный период времени эта бумага дает решающий голос государственному органу на собрании акционеров.
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