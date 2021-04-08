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Премьер-министр РФ прекратил действие «золотой акции» для «Тулаточмаша» и ТОЗа

Премьер-министр РФ прекратил действие «золотой акции» для «Тулаточмаша» и ТОЗа

Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

3 апреля соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Прекращение действия так называемой золотой акции распространяется на 12 предприятий России, в их числе – АО «Тулаточмаш» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». 
 
«Золотая акция» – это условная ценная бумага, которая сохраняется за государственным органом, контролирующим деятельность приватизированного предприятия. На определенный период времени эта бумага дает решающий голос государственному органу на собрании акционеров.
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