В Тульской области частники хотят подарить администрации детсад. Чиновники отказываются

В редакцию Myslo обратились жители села Карамышево — в населенном пункте закрылся единственный детский сад. Ближайший находится в 10-15 км от домов, и, чтобы добраться туда к открытию, родители вынуждены будить детей в 5-6 утра.

– Детский сад в Карамышево построили 1986 году. Туда ходили дети работников местного племзавода. В этом январе его были вынуждены закрыть — детей детсадовского возраста у работников «Новой жизни» практически нет (9 малышей). Руководство предприятия захотело подарить здание садика администрации Щекинского района, так как не может пустить к себе всех детей поселка из-за отсутствия необходимой лицензии, но те наотрез отказались. Говорят нам, что нужен ремонт на 36 миллионов рублей, такие траты не предусмотрены, поэтому всё останется так, как есть, — рассказывают жители села.

В настоящий момент, по словам карамышевцев, в их селе 40-50 детей дошкольного возраста, которые мечтают ходить в местный садик. Для тринадцати из них организован спецтранспорт (обычная «Газель»). Проблема доставки остальных детей в детские сады остается в подвешенном состоянии.

– Нам государство говорит, чтобы мы детей рожали, и вот мы родили, а дальше что? Мы в 12 км от райцентра, а такое ощущение, что на необитаемом острове живем.

В селе — около трех тысяч человек, а у нас ни одной аптеки нет. Зато сразу семь супермаркетов. Мы, простите, коронавирус чем лечить будем, халвой по акции?

Зато администрация встречи с нами организовывает и организовывает. Пытаются доказать, что садик не подходит по стандартам каким-то и переводить его в муниципальную собственность невыгодно. А ведь там ремонт был два года назад, но нет, им какие-то препятствия видятся. Так в итоге и забросят отличный детский сад, превратив его в разваливающийся барак. А наши дети будут мотаться каждый день в соседние населенные пункты.

Администрация Щекинского района прокомментировала Myslo данную ситуацию:

– В настоящее время в селе Карамышево наблюдается реальная потребность в получении услуг дошкольного образования для 30 детей, очередность в дошкольные образовательные учреждения в данном населенном пункте при этом отсутствует. Вчера, 7 апреля, состоялась встреча с населением по вопросу закрытия детского сада, находящего в настоящее время в частной собственности, — ООО ордена Ленина племзавода «Новая жизнь» им. И. М. Семенова . До жителей была доведена информация о том, что в настоящее время здание детского сада не соответствует требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, а также учреждение не имеет лицензии на предоставление услуг дошкольного образования. Для передачи здания в муниципальную собственность с целью дальнейшего открытия детского сада необходим только один корпус имеющегося здания, который нуждается в капитальном ремонте. Исходя из анализа детского населения, принятие здания полностью нецелесообразно.