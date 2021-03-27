27 марта туляки могут пройти бесплатное обследование на туберкулез возле ТРЦ «Макси»

Фото из архива Myslo.

27 марта на парковке ТРЦ «Макси» будет работать передвижной медицинский комплекс. Все желающие могут пройти бесплатную флюорографию.

Обследование будет доступно до 16.00.

Также на парковке ТРЦ «Макси» 27 и 28 марта с 10.00 до 19.00 можно сделать прививку от COVID-19. Привиться может любой желающий без записи и направлений. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Жители, сделавшие первую вакцину в мобильном комплексе, должны будут вновь прийти к ТРЦ "Макси" через 21 день для получения второй дозы прививки. Об этом им предварительно напомнят по телефону. Все данные медики внесут на портал госуслуг, где после повторной вакцинации можно будет скачать сертификат о прививке.