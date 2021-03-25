Житель Тульской области погиб в страшной аварии с автовозом

Фото УМВД России по Оренбургской области

24 марта в страшной аварии, которая произошла под Оренбургом, на 1229-м километре автодороги Москва — Челябинск, погиб 37-летний житель Тульской области.

Мужчина — водитель автомобиля МАЗ. По предварительной информации, он направлялся в сторону столицы, выехал на встречку и врезался в «Сканию» с полуприцепом-автовозом. Затем фура столкнулась с «Вольво» и съехала в кювет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, водитель МАЗа скончался при госпитализации в больницу в автомобиле скорой помощи.

Помимо трех указанных автомобилей получили повреждения и девять машин, находящихся в автовозе.

Все обстоятельства происшествия выясняются.