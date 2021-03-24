Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев отчитались о работе за 2020 год

В их числе — ежегодные отчеты главы города Тулы Ольги Слюсаревой и главы администрации города Дмитрия Миляева о работе за 2020 год.

Бюджет

Представляя коллегам отчет за минувший год, Ольга Слюсарева отметила, что за отчетный период проведено 12 заседаний Тульской городской Думы, принято более 300 решений. В их числе — принятие бюджета на 2021-й и два последующих года. По доходам он утвержден в сумме 17,2 млрд рублей, по расходам — 18,3 млрд рублей.

— Как и последние несколько лет, главный финансовый документ имеет социальную направленность. Более 57 % расходов приходится на финансирование социальной сферы. На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направлено порядка 28 %. Также в бюджете предусмотрены средства на выполнение обязательств, предусмотренных майскими указами Президента, на выполнение программ в рамках нацпроектов, — подчеркнула Ольга Слюсарева.

Дмитрий Миляев добавил, что 2020-й выдался непростым.

— Из-за кризисных явлений, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, наш бюджет выполнен от первоначально утвержденного плана на 94 %. Недополучено более 587 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, и для сбалансированности и недопущения кассового разрыва на эту сумму мы сократили расходы. При этом не затронули расходы на социальные нужды и нацпроекты, — отметил глава городской администрации.

Комфортная жизнь

Как прозвучало в отчете Ольги Слюсаревой, одним из приоритетных направлений в работе городских властей является создание комфортных условий для жизни. В 2021 году продолжится выполнение приоритетных программ «Формирование современной городской среды» и «Народный бюджет».

Их логическим продолжением стал новый проект «Наш город», стартовавший в 2020 году.

— Это совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы и администрации города. В рамках проекта предполагается благоустройство придомовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, обустройство детских площадок. Перечень объектов составлен по обращениям жителей, и в него вошло более двухсот заявок. Назначены кураторы — депутаты Тульской областной и городской дум. Большинство депутатов приняли участие в данном проекте и на протяжении всего этапа реализации заявок будут оказывать тулякам методическую, информационную и консультационную помощь, а также контролировать ход выполнения работ, — отметила Ольга Слюсарева.

Еще одним важным условием комфортного проживания населения является модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства города. С 2019 года по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина в Туле реализуют мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции магистральных водоводов. Так, в отчетном периоде в полном объеме выполнены запланированные работы по перекладке и реконструкции Медвенско-Осетровского, Обидимо-Упкинского и Маслово-Песоченского водозаборов. Общая протяженность составила почти 19 км.

На 2021 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт еще 6 км магистральных водоводов.

В свою очередь, Дмитрий Миляев подчеркнул, что особое внимание администрация города уделяет развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений Большой Тулы:

– В п. Ленинский установлена блочная модульная станция обезжелезивания, которая позволила улучшить качество водоснабжения примерно для 2,5 тысяч жителей поселка. Отремонтировано свыше 2 км локальных сетей водоснабжения, введена в эксплуатацию водонапорная насосная станция на ул. Рязанской. Начаты и в текущем году будут завершены работы по строительству централизованной канализации в п. Косая Гора («Прогресс»). Сейчас строятся 2 станции обезжелезивания в с. Алешня и п. Плеханово, на 2022 год запланирована реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский. Перед нами стоит задача сделать жизнь туляков более качественной.

Дороги

Обеспечение нормативного состояния дорог и безопасности на них — задача государственного уровня, — не раз подчеркивал глава городской администрации Дмитрий Миляев. И в Туле ее планомерно решают. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выполнен комплексный ремонт 10 участков автомобильных дорог на сумму свыше 600 млн рублей.

В 2021 году реализация нацпроекта продолжится. Запланирован ремонт 2 крупных транспортных артерий города – ул. Металлургов и Октябрьской.

Общая стоимость комплексных работ на данных участках — более 400 млн рублей.

Администрация города сформировала план работ, в соответствии с которым продолжают восстанавливать работоспособность объектов ливневой канализации. В 2020 году прочищено более 12 км сетей, отремонтировано больше 400 смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, проведены мероприятия по восстановлению работоспособности ливневой канализации на 6 объектах, и работы продолжатся.

– В 2020 году актуализирована разработанная ранее проектная документация по реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от ул. Октябрьской до Пролетарской, выполнены проектные работы по реконструкции Баташевского моста через р. Тулица. Строительно-монтажные работы по этим объектам планируется провести в 2021—2023 годах, в том числе при поддержке федерального и регионального бюджетов. Завершается и проектирование реконструкции Московского путепровода, — пояснил Дмитрий Миляев.

Для оптимизации транспортных потоков, разгрузки центральной части города в городе построены две новые автостанции: «Северная» на улице Октябрьская, в районе д. 299 и «Восточная» на улице Оборонная, д. 83. Глава администрации отметил, что планируется строительство новых объектов транспортной инфраструктуры и развязок.

Все объекты принимались комиссионно. В состав приемочных комиссий входили старшие по домам, жители, сотрудники администрации, представители подрядчика и Городской службы единого заказчика. Депутаты также активно участвовали в мониторинге хода работ и приемке объектов.

Социальная политика

В Туле благодаря реализации нацпроекта «Демография» решена проблема очередности в дошкольные учреждения среди детей от 3 до 7 лет. Основная задача на год текущий — ликвидировать очередность в сады среди детей до 3 лет.

Дмитрий Миляев рассказал о путях достижения цели. В 2020 году в областной столице введены в эксплуатацию 2 детских сада на 195 мест в п. Северный и 2 — в мкр. Времена Года.

В 2021 году запланировано сдать еще три детских сада: в мкр. Северная Мыза на 240 мест, в мкр. 1-й Юго-Восточный на 200 мест и на Красноармейском пр., д. 16 на 120 мест. Также в этом году приступят к строительству детского сада на 75 мест на пр. Ленина, д. 58.

Дмитрий Миляев отметил, что вопросы строительства социальных объектов находятся на особом контроле городской администрации.

— Востребованность новых школ и детских садов в областной столице высока. Все объекты должны быть сданы в срок. Это наша главная задача, — добавил сити-менеджер.

В ходе реализации национального проекта «Образование» в текущем году планируют завершить капитальный ремонт здания вечерней школы и начать проектирование и строительство 2 школ на общее количество 1200 мест.

Поддержка предпринимателей

Год назад весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений многие отрасли экономики понесли убытки. Чтобы помочь предпринимателям, арендующим помещения в торговых центрах и в наибольшей степени пострадавшим в результате пандемии, в июле и ноябре 2020 года депутаты приняли решения, направленные на поддержку бизнеса.

— Установление льгот по налогу на имущество физических лиц позволило стимулировать физических лиц — собственников торговых центров на снижение или освобождение от уплаты арендной платы предпринимателей, пострадавших в условиях пандемии. Собственникам нежилых зданий, являющихся торговыми центрами, была предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц в виде уменьшения суммы налога в случаях освобождения арендаторов от уплаты арендной платы или понижения ежемесячной арендной платы, а также принятия решения об отказе до 31 декабря 2020 года от повышения ее размера, — отметила Ольга Слюсарева.

Благодаря всем принятым мерам была оказана помощь предпринимательскому сообществу.

Дмитрий Миляев сообщил, что объем предоставляемой помощи бизнесу в 2020 году составил более 370 млн рублей. Одновременно проводилась работа по расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции собственного производства, увеличению количества мест, где производители могут реализовывать свою продукцию. За 2020 год организованы 12 ярмарок. В итоге количество объектов по реализации сельскохозяйственной продукции на территории города увеличилось на 70 %.

Подводя итоги

В завершение отчета глава Тулы поблагодарила депутатов Тульской городской Думы за конструктивное сотрудничество. Ольга Слюсарева подчеркнула, что, несмотря на ограничения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в 2020 году депутатским корпусом проделана большая работа и достигнуты серьезные положительные результаты.

— Впереди у нас много задач. Убеждена, что при поддержке губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства Тульской области и Тульской областной Думы, в командной работе с администрацией города Тулы нам удастся решить основные социально-экономические вопросы, — подытожила Ольга Слюсарева.

— Считаю необходимым не сбавлять темпа, продолжать взаимодействовать. Только совместными усилиями администрации города, депутатов и активных общественных деятелей мы сможем добиться решения стоящих перед нами задач и сделать жизнь туляков комфортнее, — подчеркнул Дмитрий Миляев.



Отчет мэра и главы администрации города Тулы депутаты приняли единогласно.

По завершении заседания Тульской городской Думы депутат Госдумы Виктор Дзюба прокомментировал итоги деятельности органов местного самоуправления в 2020 году.

Виктор Дзюба — Отчеты содержательные. Мы все видим положительные изменения, которые происходят в городе-герое Туле. И руководители города, и депутатский корпус не оставляют без внимания ни один вопрос, это действительно характеризует командную работу думы и администрации. То, что коллеги единогласно поддержали отчеты, говорит о высокой оценке деятельности руководителей города в минувшем году, — считает Виктор Дзюба. — Тульская городская Дума независимо от возраста депутатов — самая молодая и самая близкая к населению. У депутата есть возможность познакомиться с каждым жителем, знать каждую проблему. Самое главное — не обещать того, что ты не сможешь сделать. Как говорил Лев Толстой, «не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим». Хочу пожелать всему депутатскому корпусу и администрации города Тулы успешной работы на благо туляков.

Татьяна Авдюшина, заместитель председателя общественного совета МО город Тула, председатель ТОС «Лидер» Советского района г. Тулы: