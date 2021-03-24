«Гаражная амнистия»: кто сможет оформить бумаги на гараж и землю под ним
Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать пять лет.
23 марта 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами инициативы были глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Закон о «гаражной амнистии» – второй после «дачной амнистии» «закон массового применения», он затронет интересы миллионов автовладельцев – более 3,5 миллионов граждан, упростит им жизнь и поможет стать полноценными собственниками фактически принадлежащих им гаражей.
Под «гаражную амнистию» подпадут гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.
В отношении этих объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков: гражданам достаточно будет подать одно заявление. После регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган передаст собственнику выписки из ЕГРН.
«Амнистия» распространяется также на земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
По словам Николая Петрунина, депутата Государственной Думы от Тульской области, принятый закон коснется более 3,5 миллионов граждан. Он упростит им жизнь и поможет стать полноценными собственниками фактически принадлежащих им гаражей.
Николай Петрунин
– В результате принятия законопроекта правовой статус смогут получить тысячи гаражей, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса, в основном это гаражи советского периода, – пояснил Николай Петрунин. – Хочу особо подчеркнуть, что так называемые гаражи-«ракушки» под «амнистию» не подпадут: они относятся к движимым объектам. А в нашем законе речь идет только о капитальных строениях и некапитальных гаражах в кооперативах. Теперь до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, может бесплатно оформить в собственность земельный участок, на котором он находится. Но нужно, чтобы соблюдалось важное условие – участок для размещения гаража был предоставлен органом власти, организацией или на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Соответственно нужны документы, подтверждающие это. Мы понимаем, что с момента передачи земель и гаражей прошло много времени – что-то может быть утеряно. Поэтому принимаются даже косвенные доказательства вроде справок об оплате услуг ЖКХ, договор о подключении гаража к инженерным сетям.
Объясняем в подробностях.
Землю под гаражом, который затронет «амнистия», можно приватизировать бесплатно (это могут сделать также наследники владельца гаража), но при соблюдении нескольких условий:
- Если у гаража нет уходящего под землю фундамента (некапитальное строение), то приватизировать землю можно, если она была преобразована из участка, выделенного гаражному кооперативу.
- Участок под капитальный гараж может предоставить человеку кооператив или любая другая организация, государство. Капитальные гаражи могут иметь общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.
- Нельзя приватизировать землю под гаражом, если он признан самовольной постройкой, которая подлежит сносу.
Под «амнистию» не подпадают:
- гаражи, являющиеся вспомогательными постройками к дому, объектами производственного и коммерческого назначения, в том числе использующиеся для бизнеса (ремонтные мастерские, мойки автомобилей, техобслуживание и т. д.);
- гаражи, в которых хранится техника, необходимая для работы транспортных организаций и органов власти;
- гаражи в многоэтажках и объектах коммерческого назначения;
- подземные гаражи.
Для приватизации нужно написать заявление о предоставлении земельного участка. В нем необходимо указать, что гараж построен до 30 декабря 2004 года, а также приложить следующие документы:
- документ на право пользования участком;
- схему расположения участка на кадастровом плане (если участок нужно образовать и нет проекта межевания территории);
- техплан гаража.
Если у гражданина нет документа на право пользования участком, нужно предоставить следующие бумаги:
- договор о подключении гаража к инженерным сетям, заключенный до декабря 2004 года;
- договор о предоставлении коммунальных услуг и документы, подтверждающие их оплату;
- документ о проведении государственного техучета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. Здесь заявитель должен быть указан как правообладатель постройки или заказчик работ.