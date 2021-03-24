«Гаражная амнистия»: кто сможет оформить бумаги на гараж и землю под ним

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать пять лет.

23 марта 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами инициативы были глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Закон о «гаражной амнистии» – второй после «дачной амнистии» «закон массового применения», он затронет интересы миллионов автовладельцев – более 3,5 миллионов граждан, упростит им жизнь и поможет стать полноценными собственниками фактически принадлежащих им гаражей.

Под «гаражную амнистию» подпадут гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

В отношении этих объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков: гражданам достаточно будет подать одно заявление. После регистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган передаст собственнику выписки из ЕГРН.

«Амнистия» распространяется также на земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

По словам Николая Петрунина, депутата Государственной Думы от Тульской области, принятый закон коснется более 3,5 миллионов граждан. Он упростит им жизнь и поможет стать полноценными собственниками фактически принадлежащих им гаражей.

Николай Петрунин – В результате принятия законопроекта правовой статус смогут получить тысячи гаражей, построенных до введения в действие Градостроительного кодекса, в основном это гаражи советского периода, – пояснил Николай Петрунин. – Хочу особо подчеркнуть, что так называемые гаражи-«ракушки» под «амнистию» не подпадут: они относятся к движимым объектам. А в нашем законе речь идет только о капитальных строениях и некапитальных гаражах в кооперативах. Теперь до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, может бесплатно оформить в собственность земельный участок, на котором он находится. Но нужно, чтобы соблюдалось важное условие – участок для размещения гаража был предоставлен органом власти, организацией или на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Соответственно нужны документы, подтверждающие это. Мы понимаем, что с момента передачи земель и гаражей прошло много времени – что-то может быть утеряно. Поэтому принимаются даже косвенные доказательства вроде справок об оплате услуг ЖКХ, договор о подключении гаража к инженерным сетям.

Объясняем в подробностях.

Землю под гаражом, который затронет «амнистия», можно приватизировать бесплатно (это могут сделать также наследники владельца гаража), но при соблюдении нескольких условий:

Если у гаража нет уходящего под землю фундамента (некапитальное строение), то приватизировать землю можно, если она была преобразована из участка, выделенного гаражному кооперативу.

Участок под капитальный гараж может предоставить человеку кооператив или любая другая организация, государство. Капитальные гаражи могут иметь общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

Нельзя приватизировать землю под гаражом, если он признан самовольной постройкой, которая подлежит сносу.

Под «амнистию» не подпадают:

гаражи, являющиеся вспомогательными постройками к дому, объектами производственного и коммерческого назначения, в том числе использующиеся для бизнеса (ремонтные мастерские, мойки автомобилей, техобслуживание и т. д.);

гаражи, в которых хранится техника, необходимая для работы транспортных организаций и органов власти;

гаражи в многоэтажках и объектах коммерческого назначения;

подземные гаражи.

Для приватизации нужно написать заявление о предоставлении земельного участка. В нем необходимо указать, что гараж построен до 30 декабря 2004 года, а также приложить следующие документы:

документ на право пользования участком;

схему расположения участка на кадастровом плане (если участок нужно образовать и нет проекта межевания территории);

техплан гаража.

Если у гражданина нет документа на право пользования участком, нужно предоставить следующие бумаги: