Фото пресс-службы администрации Тулы
На 11 тульских маршрутах появились новые автобусы
Так решил глава администрации Тулы после многочисленных обращений жителей.
12 единиц техники уже заменили на новые автобусы модели VECTOR NEXT. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они вышли на маршруты, которые перевозят пассажиров до населенных пунктов Большой Тулы:
- № 71 «Мясново (12-й проезд) – Ударник», 1 единица среднего класса;
- № 72 «Северная Мыза – Московский вокзал», 1 единица среднего класса;
- № 124 «Тула – Болгово», 1 единица среднего класса;
- № 138 «Стадион "Металлург" – Высокое», 1 единица среднего класса;
- № 155 «Тула – Сеженский лес», 1 единица среднего класса;
- № 157 «Тула – Слободка», 1 единица среднего класса;
- № 161 «Тула – Ленинский», 2 единицы среднего класса;
- № 169 «Тула – Алешня», 1 единица среднего класса;
- № 174 «Тула – Коптево», 1 единица среднего класса;
- № 181 «Тула – Струково», 1 единица среднего класса;
- № 182 «Тула – Малахово», 1 единица среднего класса.
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