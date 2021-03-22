«Белевские сладости»: полезная новинка и новая точка продаж
Тульский производитель снова радует покупателей: на полках появился вкусный и полезный десерт, который обожают и дети, и взрослые.
Рахат-лукум – одна из самых известных восточных сладостей. Эти мягкие, полупрозрачные сахарно-крахмальные кубики с нежным вкусом любят и дети, и взрослые. Теперь рахат-лукум начала производить компания «Белевские сладости». В линейке уже четыре вкуса: с арахисом, фисташкой, розой и ванилью. А для тех, кто хочет попробовать все и сразу, есть коробочка «Ассорти» с миксом вкусов.
Новый десерт создан в лучших традициях производителя. В составе только натуральные ингредиенты – фруктовые и ягодные соки и пюре. Продукция «Белевских сладостей» не содержит ГМО и глютен. Так что ее можно есть сладкоежкам любого возраста.
Многие деликатесы бренда «Белевские сладости» не только безопасные, но и полезные. В белевской пастиле, зефире и мармеладе содержится много яблочного пектина, который обладает уникальными свойствами и является полезным для человека видом растворимой клетчатки.
Пектин способствует снижению массы тела, уменьшает риск смертности от заболеваний кардиологического и онкологического профиля, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
«Белевские сладости» стали еще ближе
В Туле на ул. Марата, 47/1 открылся еще один фирменный магазин «Белевские сладости». Здесь вы найдете весь ассортимент десертов от любимого производителя.
Зефир, мармелад, смоква, хрустики, рахат-лукум и, конечно, фирменная белевская пастила.
Разнообразие такое, что хочется попробовать все и сразу. И вы можете себе это позволить!
Даже если вы следите за фигурой, для вас найдутся десерты без сахара. С приятной кислинкой и незабываемым яблочным вкусом.
Новый магазин – продолжение фирменной сети, товары в него везут напрямую с фабрики. Так что сладости здесь всегда свежие, а цены – доступные. Приходите и устройте вкусное чаепитие для своей семьи!
Тула:
- Кремль, Торговые ряды, павильон № 19
- ул. Арсенальная, 2а (ТЦ «Арсенал»)
- ул. Октябрьская, 184 (ост. «Ул. Токарева»)
- ул. Марата, 26/5 (ост. «Детская поликлиника»)
- ул. Металлургов, 62а (ТЦ «Демидовский»)
- ул. Вильямса, 32 (ТЦ «Континент»)
- Красноармейский пр., 34 (магазин Eco-Store)
- ул. Ак. Павлова, 2 (рынок «Салют»)
- ул. Марата, 47/1
Щекино:
- ул. Советская, 12г (автовокзал)
Белев:
- пл. Революции, 2
- ул. Советская, 23
- Белевский район, д. Богданово, пер. Придорожный, 3