Жители Узловой жалуются на ухабы на дорогах

Ездить по таким дорогам не безопасно, поэтому люди просят, чтобы местные власти обратили внимание на проблему.

В Узловой состояние дорожного полотна дошло, если не до критического, то близкого состояния. Об этом сообщают жители района.

«Мы не знаем, на чем ездит руководство района, возможно на вертолете, но вспоминаем его всякий раз, когда приходится на личном авто ехать по району», – пишут в соцсетях.

Претензий очень много: поворот на мкрн Руднев с дороги, которая ведёт из Донского в Кимовск, въездная дорога из Тулы в Узловую, ул. Беклемищева и многие другие. Состояние некоторых дворов также оставляет желать лучшего. По некоторым даже внедорожник с трудом проезжает.

«Прошу обратить внимание администрацию г.Узловая, на качество дорожного полотна, отмеченного на карте. Ездить по такой дороге не безопасно ,от слова совсем. Разъезд со встречным транспортом затруднено. Высока вероятность ДТП при маневре на повороте. Прошу принять меры. Живого места нет на дороге», – написал другой житель в группе «Подслушано в Узловой».

Аналогичные жалобы есть и у жителей других районов. Пишите (желательно с фото) в комментариях, какие дороги по вашему мнению нуждаются срочно в ремонте.