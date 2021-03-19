За ремонт двора без аукциона оштрафованы сотрудник Службы единого заказчика и подрядчик

Прокуратура Тулы провела проверку исполнения Городской службой единого заказчика законодательства, регулирующего отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства муниципальное учреждение до заключения контракта допустило к выполнению работ по благоустройству одной из дворовых территорий в Туле ООО «Строительная компания «ИДЕЯ». При этом заключить контракт с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур по закону возможно на сумму не более 600 тыс. рублей.

Учитывая, что стоимость работ составила 2,8 млн рублей, указанные организации заключили антиконкурентное соглашение, раздробив работы по благоустройству двора на пять контрактов.

С целью недопущения подобных нарушений впредь прокуратура города внесла руководителям муниципального учреждения и коммерческой организации представления, по результатам рассмотрения которых три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлениям прокурора коммерческая организация, ее руководитель и должностное лицо муниципального учреждения привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 и 7 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Общая сумма штрафов составила 85 тыс. рублей.