Житель Алексина ножом и ножкой табурета забил отчима

Утром 22 ноября 2020 года в доме на улице Арматурная в Алексине обвиняемый, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений, нанес сожителю своей матери множественные ножевые ранения и удары ножкой от табурета. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.