новости
новости
Регистрация
Житель Алексина ножом и ножкой табурета забил отчима

Житель Алексина ножом и ножкой табурета забил отчима

25-летний мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью.

Утром 22 ноября 2020 года в доме на улице Арматурная в Алексине обвиняемый, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения,  на почве неприязненных отношений, нанес сожителю своей матери множественные ножевые ранения и удары ножкой от табурета. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. 

Приговором суда злоумышленнику  назначено наказание  в виде 15 лет колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
убийство с особой жестокостью
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудничество Россельхозбанка и сети «Глобус» сократит путь тульских производителей до полок гипермаркетов
Сотрудничество Россельхозбанка и сети «Глобус» сократит путь тульских производителей до полок гипермаркетов
За ремонт двора без аукциона оштрафованы сотрудник Службы единого заказчика и подрядчик
За ремонт двора без аукциона оштрафованы сотрудник Службы единого заказчика и подрядчик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.