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В Туле открылась выставка осветительных приборов «До лампочки»: фоторепортаж

В Туле открылась выставка осветительных приборов «До лампочки»: фоторепортаж

Здесь очень много интересных экспонатов!

Сегодня, 4 марта, в Тульском областном краеведческом музее открылась выставка осветительных приборов «До лампочки». Здесь представлены около 300 экспонатов, которыми пользовались в быту более ста лет назад, — крестьянский светец, изысканные подсвечники со свечами, масляные и электрические лампы, старинные уличные фонари.
 
 
 
Выставка будет работать в музее до 11 мая 2021 года.
Галерея
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:43 +1
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