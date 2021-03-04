В Туле открылась выставка осветительных приборов «До лампочки»: фоторепортаж

Здесь очень много интересных экспонатов!

Сегодня, 4 марта, в Тульском областном краеведческом музее открылась выставка осветительных приборов «До лампочки». Здесь представлены около 300 экспонатов, которыми пользовались в быту более ста лет назад, — крестьянский светец, изысканные подсвечники со свечами, масляные и электрические лампы, старинные уличные фонари.

Выставка будет работать в музее до 11 мая 2021 года.