Накажи автохама: подумали-подумали и поехали на красный

Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня – любители проехать на красный.

Наша читательница Галина прислала в редакцию видео от 1 февраля. На регистратор ее автомобиля на перекрестке улицы Октябрьской и Оружейного переулка в Туле попали два торопыжки.

Отметим, что даже марки автомобилей, не говоря уж о номерах, на видео плохо различимы. Поэтому наказать водителей не получится. Можно просто обсудить в комментариях.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!