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Накажи автохама: подумали-подумали и поехали на красный

Накажи автохама: подумали-подумали и поехали на красный

Мы продолжаем публиковать фото и видео, присланные вами в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня – любители проехать на красный.

Наша читательница Галина прислала в редакцию видео от 1 февраля. На регистратор ее автомобиля на перекрестке улицы Октябрьской и Оружейного переулка в Туле попали два торопыжки. 

Отметим, что даже марки автомобилей, не говоря уж о номерах, на видео плохо различимы. Поэтому наказать водителей не получится. Можно просто обсудить в комментариях.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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