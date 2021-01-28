Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных

В пятницу, 29 января, с 15.00 до 16.00 в УФСИН России по Тульской области состоится совместная «прямая линия» с руководством и представителями общественности.

Все желающие смогут задать свои вопросы начальнику УФСИН Ивану Прокопенко, председателю ОНК Тульской области Игорю Крюкову и председателю Общественного совета при УФСИН Алексею Устименко.

В мероприятии также примет участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Светлана Дендебер. Можно будет задать вопросы работе ведомства, соблюдении прав лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также о профилактике COVID-19 и условиях приёма на службу.