Начальник тульского УФСИН ответит на вопросы родственников осужденных
В прямой линии также примет участие председатель ОНК Тульской области Игорь Крюков.
В пятницу, 29 января, с 15.00 до 16.00 в УФСИН России по Тульской области состоится совместная «прямая линия» с руководством и представителями общественности.
Все желающие смогут задать свои вопросы начальнику УФСИН Ивану Прокопенко, председателю ОНК Тульской области Игорю Крюкову и председателю Общественного совета при УФСИН Алексею Устименко.
В мероприятии также примет участие помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Светлана Дендебер. Можно будет задать вопросы работе ведомства, соблюдении прав лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также о профилактике COVID-19 и условиях приёма на службу.
Звонки принимаются по телефону: 8(4872)32-98-22.