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Тульский Музейный квартал попал в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

Тульский Музейный квартал попал в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

За всё время существования конкурса ни разу региональные музеи не были ее лауреатами.

Музейный квартал в Туле попал в шорт-лист ежегодной премии издания The Art Newspaper Russia. Премия вручается в пяти номинациях: «Личный вклад», «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года».

В номинации «Музей года» наряду с Музейным кварталом на победу претендуют Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге и Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в г. Истра Московской области.

Премия вручается с 2012 года. За это время ее победителями становились именитые музеи России и мира. Ни один региональный музей лауреатом пока не был.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, это имиджевая премия, которая показывает, как работу музейщиков оценивают эксперты сферы культуры международного уровня. Основные критерии отбора номинантов — значительный публичный резонанс и высокий профессиональный уровень.

– Музейный квартал — это уникальное сосредоточие большого числа ярких музеев в одном месте, в историческом центре города. По сути он объединяет не только музеи, расположенные на улицах Металлистов и Благовещенской, но и значительную часть исторического центра Тулы, включая Музей самоваров, Тульский кремль, пространство Казанской набережной, Музей оружия. Формируется музейное кольцо, которое и дальше будет развиваться, наполняться туристической инфраструктурой. Музейный квартал пользуется огромной популярностью как у туляков, так и у гостей региона, — цитирует Рыбкину пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, Музейный квартал был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:16 +1
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