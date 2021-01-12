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Коммунальные службы Тульской области приведены в режим повышенной готовности
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Коммунальные службы Тульской области приведены в режим повышенной готовности

Причина – грядущие морозы.

По поручению губернатора его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел рабочее совещание с ресурсонабжающими и энергоснабжающими организациями по подготовке к работе в период неблагоприятных погодных условий.

Главам администраций муниципальных образований поручено организовать работу коммунальных предприятий, УК и ресурсоснабжающих организаций, а также постоянный контроль температурных графиков работы котельных. В случае выявления нарушений своевременно применять меры административного воздействия. 

Для минимизации времени устранения аварий на системе водоснабжения — незамедлительно обеспечить пополнение аварийного запаса материалов и оборудования.

Напомним, уже на этой неделе в Тульской области ожидаются морозы.

 
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