Коммунальные службы Тульской области приведены в режим повышенной готовности
Причина – грядущие морозы.
По поручению губернатора его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел рабочее совещание с ресурсонабжающими и энергоснабжающими организациями по подготовке к работе в период неблагоприятных погодных условий.
Главам администраций муниципальных образований поручено организовать работу коммунальных предприятий, УК и ресурсоснабжающих организаций, а также постоянный контроль температурных графиков работы котельных. В случае выявления нарушений своевременно применять меры административного воздействия.
Для минимизации времени устранения аварий на системе водоснабжения — незамедлительно обеспечить пополнение аварийного запаса материалов и оборудования.
Напомним, уже на этой неделе в Тульской области ожидаются морозы.