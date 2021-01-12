Коммунальные службы Тульской области приведены в режим повышенной готовности

По поручению губернатора его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел рабочее совещание с ресурсонабжающими и энергоснабжающими организациями по подготовке к работе в период неблагоприятных погодных условий.



Главам администраций муниципальных образований поручено организовать работу коммунальных предприятий, УК и ресурсоснабжающих организаций, а также постоянный контроль температурных графиков работы котельных. В случае выявления нарушений своевременно применять меры административного воздействия.

Для минимизации времени устранения аварий на системе водоснабжения — незамедлительно обеспечить пополнение аварийного запаса материалов и оборудования.

Напомним, уже на этой неделе в Тульской области ожидаются морозы.