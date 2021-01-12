Поисковики разыскивают в Тульской области родственников двух солдат

Фото: министерство молодежной политики ТО.

В ходе поисковой экспедиции на территории Мценского района Орловской области поисковики обнаружили останки двух бойцов: Петра Дмитриевича Хабарова и Михаила Михайловича Тихонова. Установить информацию о красноармейцах помогли солдатские медальоны.

Пётр Дмитриевич Хабаров родился в 1924 году в д. Мал. Плотки Сафоновского р-на Тульской области. На службу был призван Сафоновским РВК, последнее место службы — 287-я стрелковая дивизия. Был убит 7 января 1943 года.

По словам поисковиков, так как могила групповая — останки неотделимы. Перезахоронение состоялось 1 октября 2020 года в д. Верхняя Зароща (Бутырки) Мценского района Орловской области.

Второй солдат — Михаил Михайлович Тихонов — родился в 1908 году в Куркинском районе Тульской области. Жена — Тихонова Вера Андреевна проживала в д. Бубново Силенского с/с в Куркинском районе Тульской области. По боевому донесению 287-й стрелковой дивизии солдат был убит 7 сентября 1942 года, похоронен: Зеленый Холм, Чернский р-н, Тульская область.

В самодельном солдатском медальоне удалось прочитать следующие сведения:

«…нов Миха… Михайлов… …ждения 1908… льской обл., К… р-н, село Бу… Т… нова…».

Поисковики просят откликнуться родных солдат, чтобы рассказать им о месте захоронения родственника и передачи записки из солдатского медальона.