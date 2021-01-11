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Тульский филиал Исторического музея будет работать по новому графику

Тульский филиал Исторического музея будет работать по новому графику

Тематические новогодние мероприятия будут проводиться там до 17 января.

Филиал Исторического музея в Музейном квартале Тулы (ул. Металлистов, д. 10) изменит график работы. В понедельник, среду, четверг и воскресенье музей открыт с 10.00 до 18.00, в пятницу и субботу – с 10.00 до 20.00, во вторник – выходной. Кассы завершают работу за 45 минут до закрытия музея.

Новогодние программы по просьбам туляков продлены до 17 января. «История елочной игрушки» расскажет о традиции украшения новогодней елки. Гости музея увидят подлинные новогодние игрушки конца XIX – середины ХХ и смогут смастерить украшения самостоятельно.

«Новый год со Львом и Единорогом» – это знакомство с символами Исторического музея – львом и единорогом, традициями празднования Нового года в России в ходе увлекательного путешествия по новогоднему филиалу музея, завершением которого станет мастер- класс по изготовлению карнавальной маски.

  • 15 января, 12.30 – «Новый год со Львом и Единорогом», 15.00 и 17.30 – «История елочной игрушки».
  • 16 января, 12.30 и 17.30 – «История елочной игрушки», 15.00 – «Новый год со Львом и Единорогом».
  • 17 января, 12.30 и 16.30 – «История елочной игрушки», 14.30 – «Новый год со Львом и Единорогом».

Запись на экскурсии и праздничные программы – по телефону: 77-31-65.

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