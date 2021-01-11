В каких городах Тульской области наибольший прирост по числу заболевших ковидом: карта на 11 января

Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 620 случаев.

На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 139 заразившихся, далее Щекинский — плюс 119 человек.

Детализация по населенным пунктам: