В каких городах Тульской области наибольший прирост по числу заболевших ковидом: карта на 11 января
Данные предоставлены за неделю.
Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 620 случаев.
На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 139 заразившихся, далее Щекинский — плюс 119 человек.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:56, 19 659 0
сегодня, в 11:18, 33 2617 -1
сегодня, в 10:15, 41 1547 -2
вчера, в 11:38, 87 5159 -2
Другие статьи по темам
Место