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В каких городах Тульской области наибольший прирост по числу заболевших ковидом: карта на 11 января

В каких городах Тульской области наибольший прирост по числу заболевших ковидом: карта на 11 января

Данные предоставлены за неделю.

Опубликована карта самых зараженных коронавирусом городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 620 случаев.

На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 139 заразившихся, далее Щекинский — плюс 119 человек.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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