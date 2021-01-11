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В Тульской области ни одно учебное заведение не переведено на дистант

В Тульской области ни одно учебное заведение не переведено на дистант

Есть лишь отдельные случаи перевода отдельных классов на дистант в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева.

Она отметила, что есть лишь отдельные случаи перевода отдельных классов на дистант в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

Губернатор Алексей Дюмин поручил усилить контроль за состоянием здоровья учеников и педагогов и сделать всё возможное, чтобы минимизировать риски перехода на дистанционное обучение.

Также Алевтина Шевелева сообщила, что педуниверситет и педколледж готовы продолжать сопровождение студентов, которые направляются в школы в случае необходимости замены учителей. На данный момент двухмесячную практику с различной часовой нагрузкой прошли 176 студентов, из низ 11 — из педколледжа, остальные — из университета.

– Необходимо сформировать резервный состав студентов, готовых выходить на работу в школы, чтобы в случае необходимости закрыть потребности, — отметил глава региона.

Кроме этого губернатор напомнил об обязанности неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора при организации питания в учебных заведениях.

Сюжет: Коронавирус
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