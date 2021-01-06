В Туле в праздничные дни произошло пять коммунальных аварий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 6 января, губернатор Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке в регионе. Были подведены промежуточные итоги реагирования служб жизнеобеспечения на происшествия в праздники.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что ситуация стабильная и находится под контролем. Серьезных происшествий не зафиксировано, есть сокращение количества ДТП, числа погибших и пострадавших. Сотрудники УМВД продолжают контроль за исполнением предписаний Роспотребнадзора.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что с жителями проводится работа по профилактике пожаров. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в праздничные дни произошло пять локальных аварий на системе водоснабжения. Они были устранены в кратчайшие сроки. Жителям домов, оказавшихся в зоне отключения, подвозили питьевую воду. Также зафиксировано несколько локальных происшествий на сетях тепло- и электроснабжения. Они оперативно устранены. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков подтвердил, что в целом в регионе по сравнению с прошлым годом происшествий стало меньше.

Состояние дорог областного центра поддерживают 140 человек, задействовано 116 единиц техники. Глава региона поручил обратить внимание на работу общественного транспорта, в том числе в рождественскую ночь. Также во всех храмах необходимо проконтролировать соблюдение требований Роспотребнадзора во время рождественской службы.

Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников доложил, что несмотря на сложные погодные условия, удается поддерживать нормативное состояние дорог. На региональных трассах работают 160−170 единиц техники. Сформирован необходимый запас реагентов. Губернатор поручил регулярно обрабатывать наиболее опасные участки дорог.

- Обращаю ваше внимание на необходимость оперативного реагирования на все происшествия. Каждый по своему направлению должен держать ситуацию на контроле. Все службы должны работать стабильно, — подчеркнул Алексей Дюмин.