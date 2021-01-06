В Туле в праздничные дни произошло пять коммунальных аварий
На системе водоснабжения.
Сегодня, 6 января, губернатор Алексей Дюмин провел совещание по оперативной обстановке в регионе. Были подведены промежуточные итоги реагирования служб жизнеобеспечения на происшествия в праздники.
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что ситуация стабильная и находится под контролем. Серьезных происшествий не зафиксировано, есть сокращение количества ДТП, числа погибших и пострадавших. Сотрудники УМВД продолжают контроль за исполнением предписаний Роспотребнадзора.
Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что с жителями проводится работа по профилактике пожаров. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что в праздничные дни произошло пять локальных аварий на системе водоснабжения. Они были устранены в кратчайшие сроки. Жителям домов, оказавшихся в зоне отключения, подвозили питьевую воду. Также зафиксировано несколько локальных происшествий на сетях тепло- и электроснабжения. Они оперативно устранены. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков подтвердил, что в целом в регионе по сравнению с прошлым годом происшествий стало меньше.
Состояние дорог областного центра поддерживают 140 человек, задействовано 116 единиц техники. Глава региона поручил обратить внимание на работу общественного транспорта, в том числе в рождественскую ночь. Также во всех храмах необходимо проконтролировать соблюдение требований Роспотребнадзора во время рождественской службы.
- Обращаю ваше внимание на необходимость оперативного реагирования на все происшествия. Каждый по своему направлению должен держать ситуацию на контроле. Все службы должны работать стабильно, — подчеркнул Алексей Дюмин.