Тулячка выиграла в лотерею миллион рублей

Жительница Тульской области Тамара Козлова выиграла в лотерею 1 000 000 рублей. На оформление призовых денег женщина приехала с внучкой Ольгой и невесткой Надеждой.

— Я сама выбрала 8 билетов, а еще два мне дала продавщица. Вот теперь думаю, у кого из нас счастливая рука, — цитирует Тамару Михайловну пресс-служба «Столото».

Прямой эфир женщина не смотрела, а после розыгрыша раздала свои билеты домочадцам на проверку. Именно внучке попался счастливый, и от нее бабушка узнала новость о победе.

Тамара Михайловна призналась, что подарит выигранный миллион внучке на обучение и новый телефон.

Отметим, что по итогам праздничного розыгрыша «Русского лото» в Тульской области появились семь лотерейных миллионеров.