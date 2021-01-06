новости
новости
Регистрация
Тулячка выиграла в лотерею миллион рублей

Тулячка выиграла в лотерею миллион рублей

Женщина отдаст все деньги внучке на учебу.

Жительница Тульской области Тамара Козлова выиграла в лотерею 1 000 000 рублей. На оформление призовых денег женщина приехала с внучкой Ольгой и невесткой Надеждой.

— Я сама выбрала 8 билетов, а еще два мне дала продавщица. Вот теперь думаю, у кого из нас счастливая рука, — цитирует Тамару Михайловну пресс-служба «Столото».

Прямой эфир женщина не смотрела, а после розыгрыша раздала свои билеты домочадцам на проверку. Именно внучке попался счастливый, и от нее бабушка узнала новость о победе.

Тамара Михайловна призналась, что подарит выигранный миллион внучке на обучение и новый телефон.

Отметим, что по итогам праздничного розыгрыша «Русского лото» в Тульской области появились семь лотерейных миллионеров.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:31 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лотереямиллион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в Туле будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь
Как в Туле будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь
В Туле в праздничные дни произошло пять коммунальных аварий
В Туле в праздничные дни произошло пять коммунальных аварий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.