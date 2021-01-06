В 2020 году в Тульской области родилось более 10 800 малышей

6 января в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка новорожденных. Председатель регионального комитета по делам ЗАГС Татьяна Абросимова поздравила семью Селявиных с рождением дочери. В семье это уже второй ребенок.

Татьяна Абросимова вручила родителям свидетельство о рождении ребенка, поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, знак «Родившемуся на Тульской земле» и подарочный набор в рамках акции «Подарок новорожденному».

Напомним, эта акция проходит по инициативе главы региона с 2018 года. Такие подарки при выписке получают все мамы, в них входят вещи, необходимые в первые дни жизни малыша.

В 2020 году в Тульской области зарегистрировано более 10 800 новорожденных. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Эта тенденция сохраняется и в этом году. Уже зарегистрировано более 50 малышей.